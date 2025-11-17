Nowa Pani z Wieliczki w formacie Konfitura/ "W końcu się doigrałam"
Zajęło mi straaaaasznie dużo czasu edytowanie najnowszego materiału dla Was, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. RAGE WARNING!!! Nowy hasztag #strefawolnaodlogikizawisza
40
@Mietek66348: jak nie ma gdzie się wys..ać to robisz gdzie popadnie?
Logika podpowiada, że tam gdzie można zgodnie z prawem.
Ile kontentu się nazbierało no ale pieniądze leżą na ulicy. Zaraz zacznie zarabiać na tym nie małe pieniądze a służby śpią. Państwo by zarobiło ale woli marudzić, że pieniędzy nie mają na jedzenie dla dzieci.
Ach ci kierowcy, tekst lepszy niż u Konfitury można znaleźć ;)