Izba Lekarska skraca sobie czas pracy za państwowe pieniądze
OIL w Warszawie pozyskała 1 000 000 zł z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu Pilotaż skróconego czasu pracy OIL Warszawa cyfryzacja i efektywność, realizowanego we współpracy z @MRPiPS_GOV__PL .tomasztomasz1234
Komentarze (49)
Haha
I stracić głosy w wyborach?
coś jak z nauczycielami, idzie niż demograficzny i można albo wywalić połowę i zrobić klasy 40 osobowe, doskonała optymalizacja, albo poprawić jakoś zajęć poprzez podtrzymanie kadry a zmniejszenie liczebności oddziałów.
@snup-siup: A po co podnosić? Kto ma iść do budżetówki ten idzie, trzynastki, zero problemów z urlopami, zwolnieniami. Nie oszukujemy się, że płacąc im więcej będą bardziej kompetentni.
Ministerstwo ogłosi spektakularny sukces, każdy pracownik zadowolony, cała Polska się cieszy. Nawet jak pacjent umiera w kolejce to ma świadomość że dzięki temu lekarz i urzędnik ma odpowiedni work-life-balance... i też się cieszy :D