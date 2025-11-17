Statek z 3 tysiącami krów dryfuje na morzu, nikt nie chce go przyjąć do portu
Zdechło już ponad 50 krów, warunki są fatalne. Na burcie statku walają się worki z truchłem, z których wylewają się płyny ustrojowe. Statek musi wrócić do Ameryki Południowej, co potrwa ponad miesiąc.edon
Skoro wiedzą o tym od 22 października, to liczyli że jakoś to będzie i pod presją organizacji, te zwierzęta się wpuści, podobnie to wyglądało z uchodźcami. Skoro droga powrotna trwa 32 dni, to gdyby od razu wypłynęli, za
A tak w ogóle kto normalny wysyła naraz trzy tysiące krów w drogę? To co tam się dwie wioski zrzuciły na przejazd?
Nawet logicznie.
@xaviivax:
OP dał taki clickbaitowy tytuł temu znalezisku:
Statek z 3 tysiącami krów dryfuje na morzu, nikt nie chce go przyjąć do
Co jest kurła, pierwsza dostawa Mercousr za wcześnie wypłynęła? ( ͡º ͜ʖ͡º)