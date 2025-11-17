Nie 12%, lecz 10% podatku. Drugi próg wzrośnie do 150 tys. zł,
Nie 12%, lecz 10% podatku. Drugi próg wzrośnie do 150 tys. zł, a kwota wolna do 60 tys. zł. Umowa o pracę stanie się bardziej opłacalna niż B2B? Do Sejmu trafiła właśnie propozycja zmian, które mają poprawić atrakcyjność etatumotvik
Komentarze (69)
najlepsze
@gorzki99: Koszt dojazdów bywa nawet większy.
@or4nge: Ryczalt zalezny OD DOCHODU. Czaisz to? Od dochodu ma zalezec ile poniosles kosztow zeby do uzyskac. Dotarl debilizm tegoz?
Musielibyśmy z czegoś zrezygnowac a zablokowanie 13 emerytur i 800+ jest niemożliwe bo mamy demokracje i zawsze najlepiej jest dojechać pracujących bo to statystycznie najmniejsza grupa.
Jeden z drugim zaglosowali że trzeci ma pracowac na trzy etaty zeby ich utrzymać....
@jamajskikanion: na początek trzeba by zrezygnować z głosowania na Podatki i Socjalizm oraz PO, które nic nie zmieniło i nie zamierza. Jak poparcie spadnie im poniżej 15% to pojawią się alternatywy, nie tylko Konfa.
No ale to by trzeba najpierw wyjąć nos z telewizora i zacząć myśleć samemu, bo inaczej Wam powiedzą, że wszędzie są naziści.
@HeniekZPodLasu: Ta... z szumnych zapowiedzi zostanie tyle że na B2B zarobki będą tak samo gówniane jak na etacie. Donald ogłosi wielki sukces bo w sumie "miało się tak samo opłacać". Jest dotrzymane co obiecane i wszystko się zgadza :D
Chcesz miec dlugi okres wypowiedzenia, urlopy, platne swieta, pelna obsluge podatkowa, zdrowotna, emerytalna, bonusy z FŚGP? Pracuj na etacie.
Nie boisz sie utracic kontrakt z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, nawet po 5 latach w 1 firmie? Bierzesz na siebie ryzyko zwyklej choroby, ktora odetnie Cie od zarobkow? Idz na B2B
B2B daje wiecej kasy ale nie masz zadnych bonusow od firmy (np. auta) i kazdy nieprzepracowany dzien jest dniem bezplatnym.
@shadow_82: No nie każdy. Ja np. chcę, ale nie mogę, bo mój pracodawca odmawia dawania B2B.
Niestety, jest to decyzja pracodawcy, czy pozwoli ci udawać samozatrudnienie, czy
@Yuri_Yslin: Miałem w tamtym roku kontrole z PiP na jednej inwestycji i w tym roku drugą. Obie w innych miastach oddalonych od siebie o dobre 300 km. Nikt nie zakwestionował B2B, bo interpretacja była jedna. W Polsce obowiązuje wolność zawierania umów i oni nie wnikają w jakiej formie jesteś zatrudniony.