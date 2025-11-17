Zrozumcie drogie wykopki ze przez rozbujane socjale to my finansowo jesteśmy w takiej dupie ze drugi próg prędzej obniżą niż podwyższa xd.

Musielibyśmy z czegoś zrezygnowac a zablokowanie 13 emerytur i 800+ jest niemożliwe bo mamy demokracje i zawsze najlepiej jest dojechać pracujących bo to statystycznie najmniejsza grupa.



Jeden z drugim zaglosowali że trzeci ma pracowac na trzy etaty zeby ich utrzymać....