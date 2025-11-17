Niezależna Komisja Historyczna ma zbadać przypadki nadużyć seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej od 1945 roku, dotrzeć do ofiar i przedstawić raport, co ma pomóc w odbudowie zaufania do Kościoła. Komisja, złożona z czterech ekspertów, działa niezależnie i zamierza korzystać z doświadczeń innych podob