Absurdalne znaki - przekroczysz 30 km/h w niezabudowanym? 5 lat więzienia
Nie każdy wie, że znak na kwadratowej tarczy oznacza strefę ograniczenia prędkości a nie normalne ograniczenie. Skrzyżowanie nie odwołuje takiej strefy. Przez to ograniczenie do 30 km obowiązuje też na drodze krajowej w terenie niezabudowanym, gdzie normalnie jest 90 km/h.Sabr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
Jak ktoś tego nie wie, to powinien w końcu udać się na kurs prawa jazdy, a nie jeździć bez uprawnień.
@LudzieToDebile: Ja to wiem ale ludzie, którzy te znaki ustawiali tego nie wiedzą - obejrzyj film. Do tego nie wiedzą, że można taką strefę odwołać tylko odpowiednim znakiem, więc ich nie postawili. Przez to stworzyli strefę ograniczenia do 30 km/h na drodze krajowej ale tylko dla tych kierowców, którzy wjadą
Rozpędzasz się powiedzmy do 70 po chwili 50 bo pasy lub światła, za nimi znowu 70 i znowu 50 i tak się żyje w kraju z nędzy, do tego gdzieś fotoradar z przyczajki (bez janosika nie zgadniesz) albo milicja w rowie za krzakiem - cyk golenie kierowcy bo 5 znaków zmiany prędkości na 2km
Chciałbym
podczas gdy wiemy z praktyki że im głupsze oznakowanie zakrawające na błąd lub nieuleczalną głupote, tym większa szansa na patrol policji w krzakach z suszarką, a nie w pobliżu "szkół i przejść dla pieszych"
Ograniczenie prędkości? 50! Policja tam stoi chyba 20% czasu.
ale nie zapomniałem, jesteśmy w Polsce. Znaki z d--y i policja co nie umie mierzyć prędkości. kurna, zamkną nasz wszystkich
Ten jest najsłabiej przestrzegany, prędkość przekraczają 2x-3x i jeszcze mają czelność się kłócić, że miałem pasy 500m od niego.
Kilka razy mało nie poszło na pięści :)