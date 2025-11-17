Kolejne zmiany w budownictwie. Będzie drożej i to znacząco
Nowe warunki techniczne, które mają wejść w życie w 2026 roku, przyniosą kolejne zmiany w budownictwie jednorodzinnym. W założeniu mają podnieść bezpieczeństwo i efektywność energetyczną domów. W praktyce mogą znacząco podnieść koszty budowy, a korzyści z nich będą minimalne.Drzepetto
Jaki wlasny teren, jak nie zaplacisz podatku od nieruchomosci to stracisz swoj teren, wiec na ile on jest wlasnosciowy?
https://dorzeczy.pl/kraj/430888/psie-dzieci-lepsze-niz-dzieci-kolejny-absurd-na-lamach-wyborczej.html
a powiedz że pies powinien być uśpiony jak gryzie ludzi - zobaczysz jak się rzucą
ja tam popieram to co mówi w pewnym sensie baza naszej cywilizacji czyli biblia - bierzcie ziemię i czyńcie ją sobie
Jak zajmie się budynek to ten metr wełny nic nie da. Ktoś zalobbował i teraz są tego skutki.
na tych polityków którzy im to zrobili będą nadal głosować (bo nowocześni, europejscy, bo ekologia przecież jest ważna bo planeta płonie), ale pretensje będą miec do tych urzędników którzy na dole to prawo stosują
Czyżbyś komentował bez czytania? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
2000 x 100 lat = 200k zł. Troche przepłaciłeś
Smieszne tez jest zakladanie, ze koszty ogrzewania beda jednakowe przez "100 lat" xD
Masz dać się okradać? Mamy ułatwiać wejście na teren działki złodziejom, mordercom i gwałcicielom?
Przecież to jest CHORE!!
PA-TO-LO-GIA!!
Pewnie projekt musi klepnąć urząd ale czy jak kupię projekt z piwnica a zbuduję bez to coś mogą mi zrobić?
Pytam czysto z ciekawości.