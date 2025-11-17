Takie pytanie, jeśli ktoś buduje dom samodzielnie na własny użytek to czy w ogóle jakimiś normami musi się przejmować? Np nie ocieplę ścian zupełnie i zostawię to na później jak pojawią sie fundusze itp.



Pewnie projekt musi klepnąć urząd ale czy jak kupię projekt z piwnica a zbuduję bez to coś mogą mi zrobić?

Pytam czysto z ciekawości.