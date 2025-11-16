Windows traci użytkowników a Linux zyskuje. To już ponad 6% udziału! #windows #l
Przeglądając ostatnio statystyki na portalu StatCounter zauważyłem ciekawą rzecz. W Europie, ale i w Polsce, Windows zwłaszcza w ostatnim miesiącu traci użytkowników, i to dość zauważalnie A zyskuje głównie Linux! Co więcej, udział pingwina na naszym rodzimym rynku przekroczył NA DESKTOPACHochucki
Już za czasów Windows 8 Gabe zauważył że Windows próbuje robić gatekeeping co do tego jakie aplikacje mogą działać na Windowsie. Zresztą teraz mamy to samo - odpal swoją aplikację na Windows 11 i Windows grzecznie "ostrzega". Podobnie jak grzecznie "zachęcał" jak zmieniałeś domyślną
Do tej pory śmiga na 8gb ramu i jakiejś i5 - ważniejsze jest zadbać o przeglądarkę bo właściwie tylko z tego korzystają. Sam laptop pewnie z okolic 2010r.
Serio, instalujcie rodzicom adbloki, FB purity jak korzystają a w telefonie ustawicie DNS adguarda i filtr spamu(nawet google dialer)
@r_nd_m: Na dekstopach jest kilka procent. Na serwerach, smartfonach i urządzeniach innego rodzaju (np. na sprzęcie AGD ) dominuje Linux.
@xpear: nowy w internety
pamiętam te flamewary fanów atari kontra
Ja osobiście stoje za angielskim powiedzeniem i po co mam sie ogranicznać do jednego wyboru i być prezz ten wybór ograniczony skoro mogę korzystać z pełnej palety dobrodziejstw i mieć oba te cuda:
A powiedzonko to:
Co to jest? jak nie linux? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zwracam uwagę, że to bada tylko strony, które mają ich bota zainstalowanego i
@noHuman: jesli bazuja na user agent to moga byc roznej masci automaty, curle, crawlery pisane przez rozne osoby
steam os, steam deck, udowadniaja ze coraz wiecej rzeczy dziala na linuxie
niedawno zaprezentowana "ptco konsola" w postaci klocka do gier z linuxem tylko potwierdza ze chca isc w to dalej
jak tworcy zaczna wypuszczac swoje launchery, downloadery itp do swoich gier (bo ostatecznie to jest niewygoda - gry poza steamem)
a niedajborze windows zrobi jakis 1 czy 2 felerne updaty albo koslawego windowsa 12 i sie moze
Druga sprawa jest taka, że świat poszedł bardzo w online - rzeczy które 10-15 lat temu wymagały instalacji programu teraz robisz i tak w przeglądarce(muzyka, filmy, część rzeczy biurowych, pdf, poczta) więc tak naprawdę niewielka różnica jaki system.
Trzecia kwestia - dbanie o wydajność, relatywnie stare laptopy bez całego bloatwaru i zapychania łącza
