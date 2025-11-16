Nie będzie obniżki stawek podatku VAT
Obecnie nie są planowane zmiany mające na celu modyfikację obowiązujących regulacji w zakresie stawek VAT. Kogoś to zaskoczyło?Dziki_zwierzak
@tr0llk0nt0: Przede wsztskim wiele. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
No, mnie zaskoczyło że nie podwyższyli.
Tak tylko przypomnę, żebyście pamiętali że każdy polityk dyma nas ile się da.