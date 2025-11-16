Górale mieli pokazać turystom zdjęcia swoich pensjonatów. Odmówili
Bo turysta ma płacić worek dudków... A jak mu się nie podoba to może wyjechać... Ale wcześniej musi zapłacić...konkarne
Komentarze (59)
najlepsze
I bardzo dobrze, omijać ich szerokim łukiem.
- Przepraszam, co to za miasto?
- Informacja kosztuje 20 zł, panocku.
- Aaa, czyli Zakopane. Dziękuję.
Q: Panie 40zł...
A: za co te 40zł
Q: No bo Pan właśnie z misiem rozmawiał,
A: ale ja sie pytałem tylko o miasto..
Q: Nie ważne dyskusja to dyskusja..
@DuchZoliborza: Czyli mają taki overbooking, że mogą sobie na to pozwolić. Im to nie robi, a Tobie zacznie przy pierwszym razie gdy powiedzą że sorry, miejsc nie ma.
Masz pensjonat i nie zgadzasz się na publikację jego zdjęcia, jaki jest powód?
Bo na bank mają zdjęcia na bookingu.
Mało kto przez telefon kwatery sprzedaje
@mocten: bo pewnie wygląda gównianie i nawet właściciel stwierdził, że lepiej nie pokazywać. Już nie mówiąc o tym, jak bardzo ludzie nie potrafią robić zdjęć.
To jakieś turystyczne lotto w górach panuje? Turysta nie wie dokąd jedzie?
Szalona końcówka lat 90 i początek 00 to była patologia na każdym piętrze 10-15 pokoi i 3 łazienki XD
Teraz ten zły booking com i odrazu filtruje „wyświetl z łazienką prywatną”