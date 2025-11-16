Wy Polaczki do Turków nie macie podjazdu. Zjadają was na śniadanie a wy u nich kebaby i dajecie im zarobić. Turcy to silny i zgrany naród. Turek kupuje tylko u Turka, nigdy nic podłoży świni swojemu a ty Cebulaki? Wręcz przeciwnie. Sami płaczecie że bolzują wasze kobiety za granicą ale też kupujecie w ich sklepach często prowadzonych właśnie z polską kochanką. Śmiejecie się z ich podróbek ale Chiny też kiedyś tylko podróbki Pokaż całość