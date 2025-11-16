Turecki odpowiednik Izery bije rekordy popularności
W Turcji coraz większą popularnością cieszą samochody rodzimej marki Togg. Tesla, BYD czy KIA powoli zostają w tyleLama1
W ogóle dlaczego Polska miałaby produkować supersamochody, zamiast praktycznych samochodów na każdy budżet?
listopad 2017 - ogłoszenie planów
2018 - rozpoczęcie działalności
27 grudnia 2019 - oficjalna prezentacja prototypów dwóch pierwszych samochodów
18 lipca 2020 - rozpoczęła się budowa zakładów produkcyjnych
październik 2022 - pierwsze sztuki opuszczają zakład
Ale PO nie ma w planach tworzenia samochodu narodowego.
@manowak2016: ile dokładnie procent mają Czesi tej Skody?
Mają ze 150 lat tradycji tej Skody, mają fabryki na swoim terytorium i inżynierów również pracujących nad rozwojem. Napewno też sporo podatków odprowadzają do czeskiego budżetu.
No nie jest tak że tylko narodowość właściciela determinuje czy marka jest z danego kraju czy nie. Volvo niby nie jest szwedzkie a Lamborghini włoskie?
@PodlyCzlowiek: Przecież większości tych kebsów nawet nie prowadzą turcy xD
@MisPanda: Może dla tego, że przez długi czas faktycznie tak było i nie rozumiem tej idei dlaczego masz kupować coś polskiego tylko dla tego, że to jest polskie nawet jak jest gównem totalnym.