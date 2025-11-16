Może kupimy cebulę i pomożemy ojcu uratować życie córki
Nie czeka, tylko działa. Sebastian Speiser ze Sławna, dzięki życzliwości okolicznych rolników zbiera warzywa z pól i sam je sprzedaje by ratować córkę.kidi1
Ojciec znajduje pracę w Niemczech, wszystko jedno jaką, jest ubezpieczony, córka też. Leczenie należy się od razu, niemiecka kasa chorych płaci.
Taki tam głupi żarcik. Uwielbiam cebulę a akcje szczytna więc wykop!
PS. Coś tam wpłacone.
P.S. Po cebule za daleko ale kaska poszła. Mamn dzieję że bezie ok.