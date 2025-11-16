Wykopuję. Ja się czasem dziwię że ktoś zbiera w takim wypadku na leczenie np w Niemczech. W tej sytuacji jest opcja na uratowanie życia i zdrowia szybciej i bez ryzyka że nie starczy ze zbiórki.

Ojciec znajduje pracę w Niemczech, wszystko jedno jaką, jest ubezpieczony, córka też. Leczenie należy się od razu, niemiecka kasa chorych płaci.