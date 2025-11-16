Strasburg: Za długie ustalanie ojcostwa kosztuje Polskę 20 tys. euro
Europejski Trybunał Praw Człowieka wziął pod uwagę wyjątkowo przewlekły czas trwania postępowań kwestionujących domniemanie ojcostwa, które wyniosły prawie 15 lat. Sąd polski zaś nie podjął decyzji co do zasadności wniosku o uznanie ojcostwa, dopóki dzieci nie osiągnęły pełnoletności.gerwazy-oko
Komentarze (36)
Przestałem dalej czytać.. a te 20K E to oczywiście z naszych podatków..
Komentarz usunięty przez autora
Tutaj sytuacja jest w sumie odwrotna. Miał z mężatką dzieci, chciał być prawnie ich ojcem i się z nimi widywać, ale w przypadku malzenstw domniemanym ojcem jest mąż. Można to zakwestionować, ale po pierwszym złożeniu wniosku go wycofał, na prośbę tej kobiety.
Dopiero po ich rozstaniu wrócił do sprawy, żeby mógł widywać dzieci
Jak Bozia rozdawała godność człowieka, do tej drugiej kolejki stał założyciel antify.
@mattt-pittt: Ty tak na serio?
no chyba, ze abortować to wtedy moje ciało, mój wybór