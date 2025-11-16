MF chce informacji o wszystkich transakcjach kryptowalutowych Polakow
Ministerstwo Finansow pracuje nad nowa ustawa. Giełdy krypto, dostawcy portfeli, e-kantory i wszystkie firmy, które są zaangażowane w obrót kryptoaktywami, będą musiały co roku przekazywać skarbówce dane o użytkownikach i ich transakcjach, rodzaj (np. wpłata, wypłata, wymiana) i ilosc.Dorodny_Wieprz
46
@barto70: A jak go przywieziesz autem, to czwarty.
Nie zapomnij o tym, że jak już go wysrasz, to musisz zapłacić i ci, co to zutylizują również.
Widzę niezrównane pokłady przemyśleń i znajomości świata.
Barter wymiata. ;)
To projekt unijny, DAC-8 i tak samo jak MiCA, kto chce zostać na rynku europejskim lub mieć europejskich klientów, zbiera dane i wysyła
Jak kogos znajdziesz to pewnie. Bo bitomaty beda musialy raportowac tak jak i kantory od 0
@jegertilbake: Powodzenia, wiele rzeczy ktore tutaj napisalem to sa rzeczy z doswiadczenia i konsultacji
Radze generalnie uwazac bo Binance ma teraz "kuratora" dot. compliance z USA po tym jak zostali skazani za pranie pieniedzy i sa mega skrupulatni. Od tego momentu to juz nie jest ta sama gielda. Pomijam juz aspekty praktyczne jak to ze wiekszosc produktow jak np futures, jest