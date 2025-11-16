tak się kończy chodzenie po dzikiej polsce bez gazu i noża albo siekiery, ile można tłumaczyć? sieroty same sobie winne, po drugie puść tego psa niech się sam broni a nie kretynka go jeszcze trzyma



trauma do końca życia dla ludzi i psa a dla śmiecia oczywiście mandacik 250zł, polska to dziki wschód, jeszcze jakaś psiara z moderacji zaraz wlepi bana bo śmiem radzić ludziom jak bronić swojego i czyjegoś życia