Walki psów i ludzi we Wrocławiu. Pogryziony owczarek i właściciel.
15.11 na Kowalach we Wrocławiu agresywny pies zaatakował spacerowiczów z owczarkiem niemieckim. Żal pisarzy, że" inni świadkowie poruszający się po wałach nie okazali wsparcia, oprócz pana Macieja" xdKowal13
@Wincyyyyj: No ale pies został też pogryziony. Teraz co niektórym powinien wyskoczyć błąd krytyczny.
A tego "pogryzionego" to prześwietlić, pewnie kryminalista i coś złego o psach pomyślał.
trauma do końca życia dla ludzi i psa a dla śmiecia oczywiście mandacik 250zł, polska to dziki wschód, jeszcze jakaś psiara z moderacji zaraz wlepi bana bo śmiem radzić ludziom jak bronić swojego i czyjegoś życia
@Kasztan1999: Zagryzł kierowcę Tira, a nie Twojego ojca - menela. Źle doczytałeś ćwoku.
