Niemcy kontra Chiny. Wojna o Das Auto trwa.
Jak Niemcy przegrywają branże automotiv z Chinami. Dotowanie przemysłu przez Chińczyków plus złe decyzje podejmowane przez Niemców sprawiły że obecnie potężna niemiecka branża automotiv walczy o przetrwanie a jej przyszłość jest niepewna.Afrobiker
Komentarze
Cena tego rowera w europejskiej dystrybucji to średnio 38k
@sawes1: Tylko jak jest zgaszone światło, bo jak ktoś oświeci to się chowają do szafek.
Kupując taki samochód bez dobrego rozeznania, ryzykujesz że za kilka lat zniknie z naszego rynku (znam przykłady takich które już zniknęły), albo w ogóle zbankrutuje. Bo większość z nich z pewnością podzieli los tych co już padły.
Nie wszystkie mają równe szanse, myślę że dzisiaj stosunkowo łatwo jest wymienić kilka które mają duże szanse
A prawda jest nie do omówienia w jednym filmie a tym bardziej w jednym poście.
Tak np. mówi się o marżach na samochodach, że to 2,3,5,% a później na końcu gościu mówi o 30% zysku eu producentów.
I tak dzisiaj właśnie widziałem jak typ kupił q8 etron z przeceny z 480 tys za 280 tys. Więc jest jak widać z czego schodzić
@pifqo: niestety tak ostatnio wyglądają produkcje z tego kanału. Estetycznie jest nieźle, ale jak się zagłębić to merytorycznie jest dużo uproszczeń i w ogóle brakuje czasem rzetelności.
Chiński rząd zaczął stawiać cele związane z elektromobilnością wcześniej niż wyszła pierwsza Tesla model S. Z czasem podeszli do tego systemowo i subsydia szły na przekroju całego łańcucha dostaw w tej branży. Od opanowania wydobycia surowców po wszystkie istotne technologie po kolei składające się
Macie co chcieliście niemiaszki.