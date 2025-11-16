Europa cofnie zakaz sprzedaży aut spalinowych? Branża motoryzacyjna mówi dość
Europa staje przed jedną z najtrudniejszych decyzji dotyczących swojej przyszłości przemysłowej.android_com_pl
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Europa staje przed jedną z najtrudniejszych decyzji dotyczących swojej przyszłości przemysłowej.android_com_pl
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (33)
najlepsze
Wszystko przez zakaz sprzedaży spalinowych - sam fakt że ktoś wymyśla że trzeba to wymusić zakazem daje do myślenia.
No ale przynajmniej lewak potem na wykopie może napisać że norwegowie to nowocześni i kupują tylko elektryki nie to co p0lski zaścianek
Nawet opóźnienie tego banu w czasie lub całkowita rezygnacja wiele niekoniecznie pomoże. W najlepszym wypadku Chińczycy dostali 5, 8 a może i 10 lat “handicapu” na
A nie czekaj... oni tego nie zrobią.
By ich życie miało sens