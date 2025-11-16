Dyspozytura Trakcji na X: Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny
Na odcinku Dęblin-Życzyn po stwierdzeniu ubytkek w torze o długości około 100 cm. Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny ładunkiem wybuchowymenterprize
@qba82222: No, system jest na tyle głęboko zinfiltrowany, że że sabotaż nastąpił już być może w hucie XD patrząc na to, że na zdjęciach ciężko dostrzec jakiekolwiek inne zniszczenia od ewentualnego ładunku wybuchowego.
Pęknięcie szyny z powodu jakiejś wady i naprężeń też by było słyszane jako wybuch.
https://miastokolobrzeg.pl/region/gmina-ustronie-morskie/26289-uszkodzona-szyna-przyczyna-klopotow-na-szlaku-do-koszalinaa.html
Niedawno litewski kontrwywiad zatrzymał kuriera wiadomego pochodzenia na zlecenie GRU próbującego przywieźć do PL puszki z materiałem wybuchowym.
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/podejrzane-puszki-wjecha%C5%82y-do-kraju-co-rosja-szykowa%C5%82a-w-polsce/ar-AA1NIwBW