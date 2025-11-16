Hity

tygodnia

Funkcjonariusze pobili na stacji benzynowej mężczyznę z chorobą Parkinsona.
Bananowy syn właścicieli "Agmaz" chwali się jazdą +270km/h
Szpital w Kaliszu zatrudnia ginekologa za 2,5 mln zł rocznie. "Jest unikalny"
Pszczyna dyskryminuje chłopców w podstawówce za unijne pieniądze
Dwie wanny za 800 000 złotych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
