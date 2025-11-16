Coraz mniejsze opakowania i większe ceny produktów
Shrinkflacja to słowo, które stało się synonimem ukrytych podwyżek. Producenci, zamiast otwarcie podnosić ceny, po cichu zmniejszają gramaturę lub pojemność produktów, pozostawiając opakowanie (i cenę!) pozornie bez zmian. Płacimy więcej, dostajemy mniej. Czy to uczciwie?snorli12
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
Zaraz pewnie przyjdzie jakiś farmacyjny szur i mi napisze że tak musi być bo tabletki potrzebują xDD Tak jak syropy potrzebują kilograma cukru.
@puretech: aż dziw bierze, że zwracasz uwagę na problem,
Kup większe opakowanie. Przecież są dostępne również większe opakowania wędlin, albo wędliny w kawałku.