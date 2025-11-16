Trochę smutne, że Budżet Obywatelski musi być marnowany na słupkozę, bo Policja i Straż Miejska nie są w stanie poradzić sobie z problemem. A sam czas realizacji projektu - 3 lata - to jedno wielkie "xD". Zupełnie, jakby władze dzielnicy liczyły na to, że uda się przeczekać temat i wykorzystać środki inaczej (np. wypłacić sobie w formie bonusów).