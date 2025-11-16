Trzeba zawrócić (Deotymy
Czy pieszego można próbować rozjechać, jeśli ten stoi na chodniku? Czy grożą za to jakiekolwiek konsekwencje? Czy pieszy powinien czuć się winny? Jak kończy się zgłaszanie takich zdarzeń? Oto pierwszy prawomocny wyrok dotyczący sytuacji spod "bazarku". Chcesz wesprzeć moją działalność? Zajrzyj tutajmaria_kiribati
Komentarze (57)
@ebblack: Z moich obserwacji wynika, że to nie jest do końca tak, że im się nie chce, ale po prostu tego typu akcje są źle odbierane przez część wyborców. Tutaj masz np. społeczność, która regularnie chodzi do kościoła, więc jak władza przyjdzie i zacznie nimi tam dyrygować to może powstać jakiś żal do burmistrza.
Pod moim blokiem są betonowe słupki, ważą
@adamus89: kim trzeba być żeby w ogóle myśleć o tym, żeby wyjmować słupki?
https://www.youtube.com/watch?v=QI6Lo_qFHrQ&t=844s
Trochę się zawiodłem bo dzisiejszy odcinek to bardziej kącik edukacyjny ale i tak fajnie
@Sevotumir: o ile dobrze kojarze karawany nie mają żółtego światła ostrzegawczego, więc nie mogą poruszać się po chodniku