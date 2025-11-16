Jastrzębie-Zdrój - uzdrowisko, którego już nie ma
W naszym projekcie "Poznajemy obecne i dawne uzdrowiska polskie", wyruszyliśmy do nieistniejącego już uzdrowiska w Jastrzębiu-Zdroju. Kiedyś było ono perłą śląskich uzdrowisk, dzisiaj miasto stara się przywrócić mu dawny blask przynajmniej od strony turystycznej. Zobaczcie, jak to wygląda.PrzekraczajacGranice
Komentarze

- jedyne miasto w Polsce w którym w ostatnich wyborach wygrał prezydent z PiSu
- jedyne miasto w Polsce bez działającej kolei. Nie ma dworców, torów itd. Nawet w o połowę mniejszych Żorach i Wodzisławiu jest dworzec i normalnie kursują pociągi.
@her_flik: Takich miast jest wiele, to jest największe miasto. A tory są, bo jeżdżą pociągi z kopalni, nie ma kolei pasażerskiej.