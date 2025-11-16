Jeśli chodzi o inne atrakcje o ktore można zahaczyć w Jastrzębiu. Warto zajrzeć do Carbonarium muzeum multimedialne poświęcone historii węgla. Miesci się w byłej łaźni nieczynnej już kopalni Moszczenica. Istnieje od niedawna i wciąż jest jeszcze rozbudowane. Jak ktoś jest fanem dwóch kółek warto wybrać się na żelazny szlak rowerowy zbudowanym w miejscu gdzie kiedyś kolej jeździła. 19 20 i 21 będzie organizowany jarmark świąteczny jeden z ciekawszych w regionie właśnie na Pokaż całość