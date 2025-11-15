Uniwersytet ukarany za zabicie karpia
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nałożyło 35 tysięcy złotych kary na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie za nielegalne zabicie karpia. Resort nauki stwierdził, że "zwierzę zostało uśmiercone niedozwoloną metodą" i "pomimo braku uprawnień" uczelnianej jednostki, w której prowadzone były zajęciabyferdo
Komentarze (72)
"Wiadomości dnia:
Policja aresztowała potwora, który zabił nielegalnie komara. Prokuratura żąda 10 lat więzienia.
Warszawa. Abul K. zwolniony z aresztu. Rodziny 28 ofiar domagają się sprawiedliwości. Prokuratura przedstawia, że nie ma podstaw do oskarżenia p. Abdula K., gdyż jak zeznał, chciał tylko szerzyć swoją religię wśród niewiernych, jak to zobowiązuje go do tego jego kultura i religia pokoju"
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-05-30/gigantyczna-kara-za-zabicie-osy-w-niemczech-nawet-65-tys-euro/
Reductio ad absurdum - kiedy wchodzisz na wyższy poziom chłopskiego rozumu
Początkowo sprawa brzmi jak żart, lecz jednak "piłowanie głowy bez ogłuszania" to jakieś s----------e jednak jest.
@Apdl: Co ty p--------z? Ja też zabijam ryby własnoręcznie, ale robię to szybko. Wszystko ma jakieś granice:
"Na filmiku wykładowczyni piłowała nożem głowę karpia. Pół godziny później ryba - z masywną raną - według relacji świadków wciąż oddychała"
Też "piłujesz" ryby na żywca i trwa to u ciebie 30 minut?