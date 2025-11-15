Bitcoin w tarapatach: 24 proc. w dół od rekordowego szczytu
6 października bitcoin kosztował 126 tysięcy dolarów historyczny rekord.ejajgik
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
6 października bitcoin kosztował 126 tysięcy dolarów historyczny rekord.ejajgik
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (78)
najlepsze
1. Cena stoi mniej więcej w miejscu - już za późno na kupowanie, trzeba było inwestować w 2011.
2. Nowe ATH - mogłem kupić, jak spadnie to kupię i będę czekał.
3. Koniec cyklu i spadek ceny - bitcoin to bańka, nie ma co inwestować.
Pfff...
@editores: Ciekawe. Czyli od czasu kiedy kosztował 10 centów za 150 bitcoinów piszesz, że to scam. Zadziwiające są te debile które gdyby