Cykl komentujących krypto:

1. Cena stoi mniej więcej w miejscu - już za późno na kupowanie, trzeba było inwestować w 2011.

2. Nowe ATH - mogłem kupić, jak spadnie to kupię i będę czekał.

3. Koniec cyklu i spadek ceny - bitcoin to bańka, nie ma co inwestować.