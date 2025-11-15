Premier nie jest poinformowany? Naczelna Izba Lekarska odpowiedziała Tuskowi
Premier Tusk zapewnia, że chorzy nie są odsyłani, grożąc interwencjami minister. "Nie są odsyłani pacjenci onkologiczni". Lekarze: sągimnazjumqqq
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Premier Tusk zapewnia, że chorzy nie są odsyłani, grożąc interwencjami minister. "Nie są odsyłani pacjenci onkologiczni". Lekarze: sągimnazjumqqq
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (61)
najlepsze
@KawaSieNadawa: nie, on głupi nie jest, mówi to, żeby wizerunek nie ucierpiał. Politycy kłamią, w mediach naskakują na siebie, a później piją ze sobą wódkę.