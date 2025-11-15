Pogryzieni. Życie z traumą
Dokument TVN o traumie pogryzionych przez psy. Przepraszam za źródło, ale temat aktualny.dzevrah
@ukanio: Spoko, jeszcze trzeba hołotę trochę pourabiać i zaraz wejdzie jakaś ustawa januszkowa albo zosinkowa, oczywiście tylko po to, żeby dbać o bidne dzieci bo jak korporacja zgarnie dostatecznie dużo pieniędzy to ani pies nie ugryzie ani ojciec nie pije :D
Zamiast odbierać zwierzęta ludziom którzy sobie nie radzą durny plebs dostanie kolejny haracz i świstek
@bossssob:
No i super, ofiara dostanie kasę a kretyn, który nie panuje nad zwierzęciem bardziej nieuchronną karę, bo jednak działy prawne TU są bardziej sprawne niż losowy Kowalski w ściganiu swoich dłużników.
jasne, jak ci nie pasuje źródło to sobie daruj też temat
Zalety: kobieta skutecznie tłumi swój najważniejszy instynkt
I kto może za tym stać? Kto może zyskać??
Zakop za tę uwagę.