Sprzedaż i kupno używanego oprogramowania dowolnej firmy jest legalna w (prawie?) całym EU, co potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości w 2012 roku.

Nie ma się czym podniecać :)

W praktyce pewnie nie każdy kraj to respektuje, w takich Niemczech na przykład handel używanym softem jest bardzo popularny