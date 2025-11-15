Odsprzedaż licencji Windows i Office jest dozwolona. Microsoft wściekły na wyrok
W brytyjskim Trybunale Apelacyjnym ds. Konkurencji zapadło orzeczenie podważające argumentację Microsoftu w sprawie odspPytanieZaPytaniem
Legalny użytkownik musi się jeszcze użerać z demonami w tle, które obniżają wydajność komputera, nawet gdy nie uruchomi oprogramowania, np. od Adobe. Pirat je wyłączy i usunie. A to tylko jedna z zalet.
znaczy teraz w ramach opłaty reprograficznej czy jak się nazywa ten haracz będzie można piraci Office jak piosenki czy filmy bo nie będzie to podlegać pod surowsze prawo o oprogramowaniu? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przecież fakt że:
absolutnie niczego nie zmienia w kwestii prawa do odsprzedaży. Nabyty album muzyczny czy film też przecież mogę sprzedać a to też
Dla mnie abominacją jest to że kupując soft praktycznie wyrzekają sie brania na klatę wszystkich bugów. I nie mówię tu o sytuacji jakiś ekstremalnie rzadkich bugów które się zdarzają raz na miliard odpaleń programów, tylko o sytuacji jak dostajesz g---o które się wywala każdemu, a jeszcze lepszy cyrk
Nie ma się czym podniecać :)
W praktyce pewnie nie każdy kraj to respektuje, w takich Niemczech na przykład handel używanym softem jest bardzo popularny
@Jan_Nowak: potwierdzam, prawie wszystkie poleasingowe Delle i Thinkpady idą do Polski z legalnymi licencjami na Windowsa, czasem Office był.