Kontrowersyjny Bovaer. Środek redukujący metan u krów w centrum debaty
Duńscy producenci mleka zgłaszają przypadki chorób krów po dodaniu do paszy środka na redukcję emisji metanu o nazwie Bovaer. Naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus zapewniają, że substancja została gruntownie przebadana i nie wywołuje chorób, a sytuacja będzie monitorowana.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (46)
Ktoś to w ogóle badał przed wprowadzeniem??? ¯\(ツ)/¯
@kastrator2: Talidomid też miał być bezpieczny. Dopiero jak się okazało, ze nie jest nauka odkryła dlaczego.
Studies in rats showed that high doses of Bovaer (3-nitrooxypropanol) caused male reproductive toxicity, including testicular shrinkage, decreased sperm motility, and reduced sperm count. These effects were observed at high doses (\(300-500\) mg/kg body weight) that are not relevant to human exposure levels from consuming
https://mlekovita.com.pl/uploads/files/Bovaer.pdf
A kto je zlecił jeśli można wiedzieć. Producent? ( ͡º ͜ʖ͡º)
