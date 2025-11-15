Hity

tygodnia

Funkcjonariusze pobili na stacji benzynowej mężczyznę z chorobą Parkinsona.
3443
Szpital w Kaliszu zatrudnia ginekologa za 2,5 mln zł rocznie. "Jest unikalny"
3181
Pszczyna dyskryminuje chłopców w podstawówce za unijne pieniądze
3099
Dwie wanny za 800 000 złotych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
2551
Znów ci sami ludzie zorganizują jarmark w Krakowie
2435

