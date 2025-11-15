Czemu pizza w Krakowie kosztuje więcej niż w Rzymie, mimo że jest mniejsza, mniej smaczna i gorszej jakości? Bo jeden Janusz ma lokal w centrum, za którego wynajem liczy sobie miliony a drugi założył tam biznes po to, aby zarobić w 2-3 lata jak najwięcej. Pracownicy robiący na śmieciówkach po 14h dziennie, kelnerzy na minimalnej a klienci nie dostają paragonów. Najtańsze produkty i największe możliwe ceny dań.

Praca w Polskich usługach to dramat, ale w „przemyśle” nie jest lepiej. Inżynierowie, którzy często nie dostają nawet średniej krajowej mają „ogarniać” projekty warte miliony, ludzie na produkcji pracują czasami w dokładnie ten sam sposób i tymi samymi narzędziami co 20 czy nawet 30 lat temu…

Wisienką na torcie są urzędy, gdzie mobbing pojawia się nawet gdy twoim przełożonym jest ktoś z twojej rodziny.

Niestety – celowe wymordowanie polskiej inteligencji przez Niemców, Rosjan oraz Ukraińców oraz 50 lat PRL-u sprawiły, że dziś nie mamy elit nie tylko w polityce, ale nawet na stanowiskach dyrektorskich czy pracowniczych.