Szpital tonie w długach, lekarze zarabiają miliony. "Systemowa patologia"
Szpital w Kaliszu ma dług, a lekarze miliony na koncie. Czterech z nich zarabia po dwa i pół miliona złotych rocznie. Dyrektor mówi o braku chętnych do pracy, pacjenci o braku umiaru. Warto pamiętać, że w tym roku na ich leczenie, w skali kraju, zabraknie ponad 10 miliardów złotych.marekrz
- #
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
Potem ogłaszasz że brakuje chętnych do pracy
I cyk 2,5 mln rocznie.
Niesamowita kasta, a w swoim życiu spotkałem 3 (TRZECH !!!) kompetentnych lekarzy. Reszta albo myśli tylko o kasie albo jest zmuszana do tej ścieżki przez oczekiwania rodziców (często również lekarzy).
Prywatnie to zarabiaj se i 500M miesiecznie. Nic mi do tego.
Ale od publicznych pieniedzy to wara.
Przypominam, że na wykopie są przygłupy twierdzące, że nie należy kształcić więcej lekarzy i tak uciekną na zachód (gdzie na zachodzie ciężko o nostryfikację i zarabia się mniej).
@Howsitgoing: No obczaj, że te same przygłupy nie widzą niczego zdrożnego w kształceniu hord ekonomistów i socjolożek którzy to nawet do obsługi szmaty się nie nadają a za granicę też jeżdżą. Nigdy nie ma jakiejś rozsądnej propozycji w stylu:
- Może niech Ukraińcy płacą
- Uwalmy te humanistyczne przechowalnie i zwiększmy nakłady na medycynę
-
@Howsitgoing: A to ciekawe.
Możesz przytoczyć chociaż jeden taki post? xD
Wykop dosłownie jednym głosem od lewa do prawa mówi żeby odblokować specjalizacje.
Jest też część która wymaga od zostania w kraju przez X lat skoro studia są za darmo.
Polska jest bardzo bogatym krajem, wystarczy być nie tylko za popisem, ale być w popisie i życie staje się proste, a mieszkania na wynajem
@dziacha: to czemu nie głosujesz na konfederację?
@mk321: myślę, że jakoś sobie poradzimy z tym nadmiarem, jako społeczeństwo.
Co się dzieje jak masz starzejące się a co za tym idzie chorowite społeczeństwo, sztucznie ograniczasz podaż lekarzy a część bezpowrotnie tracisz bo na stałe wyemigrowali?
A to kolejna z wielu bomb które w tym rozpadającym
@krebul: To tak jakby gadać że dlaczego w polsce tak dużo ludzi studiuje psychologię (pierwszy a czasami drugi najpopularniejszy kierunek w polsce) a tak mało jest psychoterapeutów? Jak zrozumiesz cały proces, że musisz się uczyć około 9 lat (5 lat psychologii + 4 szkoły psychoterapeutycznej), że
To są fantazje społeczeństwa, które wierzy, że w XXI wieku usługi medyczne będą tanie i dostępne dla każdego, a w tym samym czasie fizyczna usługa typu remont będzie kosztowała 50.000zł za zwykłą, fizolską robotę.
Drożeją wszystkie usługi.
Ilość absolwentów studiów medycznych z roku na rok od lat rośnie, a nakłady w stosunku PKB mamy dalej jedne z najniższych w Europie.
Ale to jest jak pasożyt. Wyeksploatuje nosiciela do końca dopóki nie umrze.