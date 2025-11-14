Czy ETS dobija polski przemysł? Firmy żądają zmian w unijnym systemie emisji
W 2024 roku tylko cztery firmy Orlen, PGE, Enea i Tauron wydały łącznie blisko 45 mld zł na zakup uprawnień do emisji.alibaski
@Sikor12 ja bym kogoś kto wymyślił sposób na golenie frajerów z miliardów idiotą jednak nie nazwał
Unia wymyśliła system CBAM (dostosowywanie cen przy imporcie - korekty o emisję), aby chronić się przed napływem tańszych materiałów spoza UE, nieobjętych systemem ETS. W naszej ocenie to mrzonka, będziemy dalej obserwować ucieczkę z emisjami poza UE.
Dodatkowo dodajemy naszym przedsiębiorcom koszmarną warstwę biurokracji i oddalamy się coraz bardziej
@zrzed: Co?
a Donek kasę z tego kpo ywdaje za granicą
potwierdza to inflacja u nas powinna wywalać w kosmos a nie jest tak, zachód ma paliwo
Golfsztrom stanie, wszyscy zamarzną w Europie.
Dodatkowo dzięki temu tereny nadmorskie zaleje ocean.
Co gorsza dzięki redukcji zanieczyszczeń powietrza podgrzaliśmy planetę. XD
Trzeba się poświęcić dla dobra wyższego celu. ¯\(ツ)/¯
Dom wariatów.
Tylko później to my płacimy oderwane od wszelkiej przyzwoitości rachunki za energię.