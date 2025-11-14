Piętrowe pociągi dla PKP Intercity zostaną wyprodukowane w Polsce!
W realizację tego olbrzymiego kontraktu zaangażowanych będzie około 800 polskich firm i podwykonawców. Oznacza to dodatkowe zamówienia i miejsca pracy - na Śląsku i w całym kraju. Więcej informacji + FILM:ralf-szer
Komentarze (57)
najlepsze
Ostatni przetarg na 250km/h to Pendolino jakieś 13 lat temu? Wtedy też wszyscy krzyczeli, że KUPTA POLSKIE. Minęło 13 lat, a my DALEJ nie produkujemy pociągu EZT nawet na 200km/h gdzie Pendolino z taką prędkością jeździ od lat. Nie mówiąc, że stało się ono wizytówką IC.
@bartekppp: W moim odczuciu to wyjątkowo nieudany zakup i nie dawałbym go jako wzór bo zakupiliśmy tabor a nadal nie mamy odpowiedniej infrastruktury aby wykorzystać potencjał , Pendolino realnie nie jedzie o wiele szybciej od standardowych pociągów, jak porównasz czasy EIP i EIC gdzie jedzie zwykły pociąg, to różnica jest czasowa jest zazwyczaj minimalna. A porównując czasy przejazdu do IC,
Jaki oni mają problem z nowymi pociągami w dodatku Alstoma?
A gdyby rządził Morawiecki z ekipa PISu - Ukradliby kasę i nic byśmy nie kupili. ¯\(ツ)/¯
A kogo zatrudniają? A skąd biorą towar? Skąd biorą usługi? To jest klucz, gdzie zostaje kasa i dalej jest obracana.