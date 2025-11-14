Cześć, mam na imię Krzysztof. Jestem osobą po ciężkim wypadku, w którym ukręciło i wyrwało mi prawą rękę. Po udanej replantacji nie ma w niej czucia ani nerwów.Od wypadku zmagałem się również z odleżyną na lewej pięcie. W 2024r. przeprowadzono u mnie rekonstrukcję pięty, w której obecnie zrobił się nerwiak, przez to mam problemy z chodzeniem. Zmagam się również z przewlekłym Zespołem Stresu Pourazowego. Jestem w stałym leczeniu w poradni leczenia bólu i plastycznej oraz pod opieką psychologa. Wymagam stałej opieki i rehabilitacji. Każdy dzień to dla mnie nieustająca walka i wyzwanie, a każdy mały sukces daje wiele radości. Marzę o tym, by móc choć odrobinę samodzielnie funkcjonować i cieszyć się drobnymi radościami codzienności. Wasze wsparcie daje mi sił i nadzieję, że mimo chorób i urazów nie jestem sam w tej walce.

Moja historia to nie tylko walka o zdrowie, sprawność, sprawiedliwość ale moją historią chciałbym pokazać że każdy może być w podobnej sytuacji a walka może trwać długo. Gdyby nie pomoc i wsparcie drugiego człowieka sam nie dał bym rady . Dlatego Zwracam się do Państwa i będę bardzo wdzięczny za każdy najdrobniejszy gest w moją stronę za udostępnienie zbiórki i za każdą najdrobniejszą wpłatę która wesprze mnie w walce . Dobro zawsze wraca Czasem jesteśmy zmuszeni do podejmowania niestety bardzo wstydliwych kroków takich jak naprzyklad prośba o pomoc. Czasem nie mamy wyjscia.....oraz wpływu a życie pisze za nas inny scenariusz niż byśmy tego chcieli. Wpłacajac wspierasz mnie nie tylko mnie w walce o zdrowie ale i w walce z byłym pracodawcom. Tragiczny wypadek zmienił moje życie w koszmar. Kim jestem Mam na imię Krzysztof, mam 64 lat jestem po bardzo ciężkimi wypadku taśmociąg Ukręcił i WYRWAŁ MI PRAWĄ RĘKĘktórą udało się replantować od szpitala zmagałem się z odleżyną na lewej pięcie w 2024 r. przeszedłem rekonstrukcje tej pięty i przeszczep niestety w części tylniej zrobił się nerwiak utrudnia mi to chodzenie. Mam też przewlekły Zespół Stresu Pourazowy. Obecnie jestem pod opieką Kliniki Bólu, Chirurgi Plastycznej oraz Psychologa w ciagłej rehabilitacji i leczeniu. Każdy dzień to wyzwanie każdego dnia uczę się żyć na nowo. Dziękuję za każdą okazaną pomoc Krzysztof...Każdą wpłatę można odliczyć Fundacja posiada status OPP pomóc można: