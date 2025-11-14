TV Republika uruchamia serwis sprzedaży internetowej GORYLA.PL
TV Republika uruchamia sprzedaż internetową i chce konkurować m.in. z Allegro, Temu oraz Amazonem.p4blo1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
TV Republika uruchamia sprzedaż internetową i chce konkurować m.in. z Allegro, Temu oraz Amazonem.p4blo1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (71)
najlepsze
@YaGo_: ustawkami z kibolami i współpracą z policją? tak, masz rację ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Allegro dostało zajadów ze śmiechu.
Zrzutki na RToday.pl nie mogą być za duże, żeby nie wyglądało to podejrzanie.
@tehniick: pancerna brzoza
@tehniick: "Boża Krówka" - "Boża krówka" to
potoczna nazwa dla biedronki, najczęściej odnosząca się do gatunku biedronki siedmiokropki (Coccinella septempunctata). Nazwa ta wywodzi się z wierzeń ludowych, gdzie biedronkę postrzegano jako symbol szczęścia i błogosławieństwa związanego z Matką Boską
lol, a to takie Temu czy inny Amazon pyta o poglądy polityczne? czy ja coś przegapiłam? XD