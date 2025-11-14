Analiza zdjęć z instrumentu Thermal Emission Spectrometer zainstalowanego na pokładzie sondy Mars Global Surveyor ujawniała zapadliska które nie są kraterami.

Spektrometr wskazał w otoczeniu takich zapadlisk skały bogate w węglany i siarczany.

Takie minerały łatwo ulegają rozpuszczaniu przez wodę.

Badacze wykorzystali też obrazy o wysokiej rozdzielczości do stworzenia trójwymiarowych modeli.

Geometria zapadlisk odpowiada scenariuszowi zawalenia jaskini a nie aktywności wulkanicznej lub tektonicznej.