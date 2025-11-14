To, że ktoś chce przewieźć psa autobusem jest dla mnie zrozumiałe, szczególnie jak się w miastach samochody zwalcza, ale powinien być bezwględny i EGZEKWOWANY wymóg kagańca w autobusie, a przy jego braku wysokie kary. Przecież autobus to jest mała zamknięta przestrzeń, w której jest dużo ludzi, ciągły ruch i hałas, więc psu może o-----ć w każdej chwili, a do tego przy dużym tłoku może być zwyczajnie też depnięty.