"Policjanci oddali dwadzieścia strzałów do podejrzanego, ponieważ nie reagował na wydawane polecenia. Owszem słyszeli od świadków, ze podejrzany jest głuchy ale generalnie była to normalna interwencja". A tak na poważnie. Coraz wiecej osób w Policji jest z przypadku. I niestety ale będzie ich coraz więcej z przekonaniem, że po założeniu munduru sa "Panem i Władcą" świata".