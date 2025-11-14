Policja "siłą wyciągnęła" kierowcę z auta. Świadkowie myśleli, że był pijany
- Policjanci kazali mu iść, a on nie mógł iść, więc go wlekli do radiowozu - powiedziała żona 40-letniego kierowcy, który został skuty kajdankami na parkingu w Łodzi. Jak się okazało, potrzebował pomocy. Powodem był udar. Generalnie była to normalna interwencja - powiedziała rzeczniczka policji.hopex
@daber: jak zaczna za to wywalac to jest szansa ze ktos w koncu zacznie przestrzegac procedur :P