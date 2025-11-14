UOKiK sprawdzi, czy popularni youtuberzy nie kierują reklam do dzieci
Prezes UOKiK rozpoczął dwa postępowania wyjaśniające dotyczące treści publikowanych przez popularnych wśród dzieci youtuberów Wojana i Paliona. Sprawdza, czy w materiałach nie pojawiały się zakazane praktyki rynkowe polegające na kierowaniu do najmłodszych bezpośrednich zachęt do kupowania produktówmiszmaszyt
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
Na każdym kroku zawodzą, jak nie rakieta, której później wszyscy szukają, to cenówki z "Stonki/Londona"
Kraj z dykty.
@menelpijak: ale chyba nie oczekujesz od państwa by ono edukowało jak się chronić przed manipulacją którą też stosują politycy nie? (⌒(oo)⌒)
@kobrys13: Ponieważ kierują swoje treści i wizerunek do dzieci. Zwłaszcza tych w wieku ok 7-12 lat.
A poniżej masz starego 40-letniego konia, który udaje styl dziecka, gada jak dzieciak i kieruje się do dzieci. Ten to już jest ultra-pedo-jutuberem:
@niedorzecznybubr: za takie pieniądze jak oni mają to ja bym robił. Ale nie umiem.
Nie jestem za tym aby tego zakazywać z uwagi iż to nic
typ miał 20pkt+ punktów karnych bo jego jazda to hamulec gaz hamulce gaz i jak bo policjant zatrzymał to sobie fotkę z nim strzelił.... IDOL patusów
To tylko pokazuje ile warte są mandaty w Polsce gdy chłop dziennie zarabia kilkanaście tysięcy