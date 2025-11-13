Żyje w UK już prawie 15 lat i ludzie głosowali za Brexit moim zdaniem tylko i wyłącznie przez kłamstwa i populistów. Kłamstwa jak więcej pieniędzy na NHS (tutejszy NFZ) (których nie ma bo co z tego że płacimy mniej EU, jak poprzez problemy gospodarcze pieniędzy jest mniej), kontrolę granic (co było kłamstwem, UK straciło duzo mocy po wyjściu z EU, nie możemy odsyłać imigrantów bo nie mamy gdzie. Jak byliśmy w eu Pokaż całość