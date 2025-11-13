Najdroższy rozwód w historii. Tyle Brytyjczyków kosztował Brexit [ANALIZA]
Gdyby w referendum z 2016 r. Brytyjczycy nie opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej, byliby dziś nawet o 10 proc. zamożniejsi. Znacznie więcej z nich miałoby też pracę. Nowe szacunki ekonomistów wskazują, że koszty Brexitu są większe, niż się dotąd wydawało.motvik
Komentarze (74)
Ciężko mi sobie wyobrazić, że było to działanie spontaniczne, a nie jakichś obcych służb.
@haohao: Ruskie słono płacą do dziś za działania antyunijne i antyzjednoczeniowe.
@who_he_is: No to nic dziwnego, ze im się gospodarka pogarsza skoro wprowadzja zielona energie.
Już po takim zdaniu wiadomo, ze takie badanie jest g---o warte, bo to zwykłe wróżenie z fusów.