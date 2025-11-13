Zastosowane urządzenie żyroskopowe umożliwia wiercenie 20 km w głąb skorupy ziemskiej. Celem jest osiągnięcie na tej głębokości nadkrytycznej pary wodnej o temperaturze 500 stopni Celsjusza, która ma szansę na wytwarzanie wysoko wydajnej energii elektrycznej bez żadnych ograniczeń i w każdym miejscu