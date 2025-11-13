101 lat temu Władysław Reymont dostal Nobla za powieść "Chłopi"
13 listopada 1924 roku autor "Chłopów" został uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla za swoją czterotomową epopeję o życiu polskiej wsi.Bobito
Komentarze (69)
najlepsze
#heheszki #pdk #suchar
– Za co Reymont dostał Nobla?
– Za Chłopów.
– Za co Wałęsa dostał Nobla?
– Za to, że z Chłopów zrobił
Ot, pocztówka z czasów minionych, ubrudzona gnojem i pszenicą
@grzesiek_888: bo wada większość lektur obowiązkowych, nie są przeznaczone dla czytelników w tym wieku, ja na studiach i po studiach wróciłem do wiele lektury i odbiór miałem zupełnie inny.