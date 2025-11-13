Dla mnie to jest w ogóle słabe, że jakaś wojskowa piosenka z końca XVIII wieku została hymnem Polski. Tekst się bardzo brzydko zestarzał: Napoleon, Dąbrowski, o którym nikt by nie słyszał, gdyby nie był bohaterem hymnu, jakaś ziemia włoska xD. Do tego ta nijaka melodia.



Powinna zostać Bogurodzica, mielibyśmy ciągłość hymnu od średniowiecza, no który kraj tak ma? Trollowalibyśmy tym takich Amerykanów na pełnej (nasz hymn jest 3x starszy niż cały wasz Pokaż całość