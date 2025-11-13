Lekarz zarabiający 2,5 mln przyjmuje jeszcze prywatnie
Kontrakt 2,5 mln zł z kaliskim szpitalem to tylko część działalności. Prof. Dariusz Samulak intensywnie przyjmuje prywatnie. Można umówić się osobiście za 300 zł lub online za 120 zł. Terminów sporo.tomasztomasz1234
Komentarze (74)
Bo inaczej nie da się tego wytłumaczyć a dodatkowo ile starych jeszcze koperty nosi
@Rst00: To nawet nie tyle ile zarobi co najgorsze jest to że dzieląc tak funkcje ma ZA DARMO dostęp do bazy klientów. Baa może nawet ich w czasie publicznej pracy NAGABYWAĆ na swoje prywatne usługi.
Poczytajcie inne komentarze na google. Gość jest zwykłą pazerną świnią, przynajmniej tak z nich wynika.