Brutalna prawda o Indianach. Ameryka przed Kolumbem to piekło
To historia, której nie znajdziesz w szkolnych podręcznikach. Zanim na wybrzeża Ameryki dotarli Europejczycy, kontynent już żył przemocą. Setki plemion. Codzienne najazdy. Tortury. Skalpy. Honor liczony odwagą i krwią. Od Irokezów i Huronów po Apaczów i Komanczów.Blackorange
Komentarze (72)
@marek-lew: Nie do końca znamy historię naszego kontynentu - masowe groby z setkami szkieletów z czasów neolitu wskazują że życie w Europie kilka tysięcy lat temu to też nie była kaszka z mleczkiem...
wersja full: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Indigenous_American_Nations%2C_16th_century_-_2022_edition.jpg
Nijak się ma do czasów późniejszych, m.in. poruszonych Komanczy czy Apachów - ich jeszcze wtedy nie było na tych terenach.
Tylko trochę pasuje do historii wojen
In the meantime ten różowiutki bobasek
Zdecydowanie istniały między nimi znaczące różnice. M.in. między wymienionymi w filmie Komanczami i indianami Pueblo.
Oba plemiona istniały w tym samym czasie. W tym samym