Drodzy słuchacze: w poniedziałki od godziny 7:30 mamy globalne ocieplenie - wskazane jest picie dużej ilości płynów.

We wtorki, również o tej damej porze, zapowaiada się epoka lodowcowa - zaleca się noszenie czapki z lisa.

W środy zapowiadane są szusze, w czwartki huragany a w piątki skażenie CO2, CO, oraz tlenkiem siarki.

Weekendy wolne.