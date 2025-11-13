Załamanie prądu Oceanu Atlantyckiego może wywołać epokę lodowcową.
Rząd Islandii analizując dane ostrzega że zaniknięcie prądu oceanicznego może doprowadzić do ekstremalnego załamania klimatu w północnej części Europy, stwarzając tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.cerastes
https://kopalniawiedzy.pl/AMOC-Atlantycka-Poludnikowa-Cyrkulacja-Wymienna-Atlantyk-prad-morski,37616
Zagrożenie pochodzi głównie ze zmiany zasolenia wody, bynajmniej, nie topi się Grenlandia, tylko są to wody opadowe:
https://x.com/Stysz/status/1988938593545646140?s=20
Zasięg lodu arktycznego ustabilizował się w ostatnich 15 latach, nie zniknął do zera więc wzrost temperatury na północy Atlantyku powinien co najwyżej wyciągnąć prąd Norweski dalej
