Wielka Brytania - chcą czytać Twoje wiadomości przed wysłaniem.
Brytyjska Fundacja Internet Watch (IWF) proponuje, by aplikacje szyfrowane end-to-end wprowadziły system skanowania po stronie klienta. W praktyce oznacza to, że każda wiadomość, obraz czy plik przechodziłby przez lokalną kontrolę jeszcze przed wysłaniem.FredOnizuka
Komentarze (29)
najlepsze
Przecież ktoś może sobie zaszyfrować 🔐 tekst/plik w osobnej apce i wtedy wysłać aplikacją. Nawet jeżeli będą chcieli odczytać to nie zdołają. Apka też nie będzie mieć możliwości jak tego przeanalizować.
Walka z szyfrowaniem to naruszanie prawa do prywatności korespondencji, zbieranie haków i materiałów kompromitujących.
A jak ktoś będzie chciał zaszyfrować to i tak obejdzie to, więc plany szpiegowania i analizy wiadomości przed wysłaniem to nic innego
@Eldon_Tyrell: Wtedy zrobią, że szyfrowanie wiadomości jest nie legalne i będzie wjazd jakby na chatę jakby zatrzymywali drugiego Escobara.
Było wysłane coś szyfrowanego? Nie ważne co. Jesteś winny.
@lenanela: Po pierwsze - to fake
Po drugie - SMSy u operatora są niezaszyfrowane. Jedyna komunikacja zaszyfrowana może być telefon -> BTS
Zrobić mu zdjęcie na plaży - co to to nie!
