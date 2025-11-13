Co oni mają w głowie?



Przecież ktoś może sobie zaszyfrować 🔐 tekst/plik w osobnej apce i wtedy wysłać aplikacją. Nawet jeżeli będą chcieli odczytać to nie zdołają. Apka też nie będzie mieć możliwości jak tego przeanalizować.



Walka z szyfrowaniem to naruszanie prawa do prywatności korespondencji, zbieranie haków i materiałów kompromitujących.

A jak ktoś będzie chciał zaszyfrować to i tak obejdzie to, więc plany szpiegowania i analizy wiadomości przed wysłaniem to nic innego Pokaż całość