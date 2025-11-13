To jest idealny przykład że żadne badania ani przepisy nie pomogą na głupotę!

Facet wiedział że kolega idzie w jego stronę, miał termowizor. Wiedział co robi. Jak dla mnie nie ma żadnych argumentów na obronę. Skrajna głupota lub umyślne morderstwo. Tak czy inaczej powinien za to odpowiedzieć.