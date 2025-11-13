Kolejny myśliwy zapewnia, że pomylił człowieka z dzikiem.
Usłyszał zarzut zabójstwa. Kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności grozi myśliwemu, który we wtorek zastrzelił swojego kolegę. "Kiedy Andrzej L. zbliżał się do ambony, padły z niej dwa strzały. Oba celne. Po chwili Dariusz L. zorientował się, że strzelał do kolegi."MajsterZeStoczni
Komentarze (61)
Na pewno wzrok ma sokoli, tylko kolega z flintą akurat się nie ogolił i ryj się wydał dziki
Facet wiedział że kolega idzie w jego stronę, miał termowizor. Wiedział co robi. Jak dla mnie nie ma żadnych argumentów na obronę. Skrajna głupota lub umyślne morderstwo. Tak czy inaczej powinien za to odpowiedzieć.
strzelil, trafil i uznal ze nadal nie wie do czego strzela wiec poprawi dla pewnosci :P
@3mortis: dwa razy mu się nacisło
Jak to możliwe?
Taki myśliwy obudzony z amoku alkoholowego, gdy jeszcze nie wie co odebał wali tekst, że myślał jakoby strzelał do dzika. Nawet jeśli bimber to jedyne co odstrzelił.
Ustawa pisana na kolanie pod tych morderców, nie możesz wyjść do lasu, bo zakłócasz polowanie. Może pora powiedzieć dość?
Ogółem jak s--------y z sejmu chcą d-----ć jakieś regulacje to wystarczy JEDEN wypadek i już dokręcają śrubę, a jak ktoś im posmaruje to problemu nie widzą nawet
@malin90: pewnie grozi wysoki wyrok, bo rodzina poszkodowanego ma lepsze znajomości i układy. Jakby bylo odwrotnie, to byłaby symboliczna kara