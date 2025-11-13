Google wycofuje się z blokady Androida. Wgramy aplikacje spoza Google Play
Sideloading pozostaje. Google wycofało się z pomysłu zamienienia Andoida w iOS i zablokowania możliwości instalowania aplikacji z zewnętrznych źródeł, jak choćby popularny F-Droid czy APKMirror. Jedyną zmianą będzie zwiększenie ilości ostrzeżeń przed instalacją apk spoza Google Play.jestemjakijestem1212
Nie ma co przyjmować narracji Googla czy Appla
Ajfony nie mają od lat żadnej przewagi, role zaczynają się odwracać:
- coraz więcej aplikacji mi brakuje w iphone, są na androidzie
- w appstore coraz wiecej guana, najczęściej z "subskrypcją", płać co miesiąc za byle g xD
- coraz bardziej wku* ograniczanie i zamykanie się eko systemu appla - nie nagrasz rozmowy, nie wrzucisz customowej apki na stałe, nie wywalisz mp3 migawki aparatu jak jest
@Kolega_Muminka: pierwsze to kwestia dyskusyjna. Po kilku latach wróciłem z iOS na Androida i jak wcześniej uwielbiałem FaceID, tak teraz uważam odcisk palca za znacznie lepszy. Co do drugiej sprawy, to Pixele i topowe Samsungi mają już 2-3 generacje wsparcie tak samo długie jak iPhone.
@Kolega_Muminka: nie obraź się, ale zabawnie to brzmi, kiedy chwilę wcześniej pisałeś, że używasz iOS od lat ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Kolega_Muminka: ano można, kwestia wygody i co komu pasuje, jak sam napisałeś. U mnie
#prawackalogika
@SmutnyStefan: potepianie czego? ze prywatna firma dziala dla zysku? :D ach ta komunistyczna chciwosc :D