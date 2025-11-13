No i dobrze, że się opamiętali.

Ajfony nie mają od lat żadnej przewagi, role zaczynają się odwracać:

- coraz więcej aplikacji mi brakuje w iphone, są na androidzie

- w appstore coraz wiecej guana, najczęściej z "subskrypcją", płać co miesiąc za byle g xD

- coraz bardziej wku* ograniczanie i zamykanie się eko systemu appla - nie nagrasz rozmowy, nie wrzucisz customowej apki na stałe, nie wywalisz mp3 migawki aparatu jak jest