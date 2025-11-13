GTA 4 było bardziej zaawansowane niż GTA 5!
Świetnie przedstawione przykłady bardzo wielu rzeczy jakie GTA4 robiło o wiele lepiej niż jego następca,Bunch
Komentarze (81)
Ogólnie Hitman Krwawa Forsa wyrwany z CD action za naście złotych, był dla mnie najlepszym hitmanem ever. Wielokrotnie do niego wracałem przez lata.
Niestety żaden kolejny Hitman tak mnie nie wciągnął. W-------a mnie te oskryptowane wtrety fabularne, czy opowiadanie historii (wiem jak to brzmi xD).
W Krwawej Forsie czułem się jak k---a agent CIA (a przynajmniej w zgodzie z moim wyobrażeniem), krotki brief, wejście, likwidacja,
A każdy kto się zachwyca modelem jazdy w IV że jest taki realistyczny chyba nigdy nie prowadził samochodu, żaden samochód na drodze się tak nie zachowuje, nie buja się jak łódka na morzu.
Model jazdy w V też mi się nie podobał ale nie był
Czwórka była o wiele ciekawsza jeżeli chodzi o fizykę ale jak dla mnie wadą było ograniczenie się tylko do jednej lokalizacji i depresyjny klimat.
ofc to kwestia gustu.
Nie po to gram w gry by czuć depresyjny klimat. To mam w Polsce przez 9 miesięcy w roku.
@LamajHarma: Bo domyślna platforma, czyli konsola, w tamtym okresie była dramatycznie różna pod względem konfiguracji sprzętowej od standardowego PCta. Na PC wyszedł beznadziejny port który nie potrafił z niego dobrze korzystać. Dopiero jak to posprzątali to stało się grywalne i nie było większego problemu z działaniem.
@GaldCC: Nawet ABS jest symulowany w zależności od wieku auta.
@ijones: Fenomen polega przede wszystkim na tym, że Los Angeles jako Los Santos zostało dużo lepiej oddane jak Liberty City jako Nowy Jork. Do tego to GTA IV to był bubel dość mocny oraz nie wiem Polacy tam na przykład ruskiego radia