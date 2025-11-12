Wycieczka do Sarajewa, w ofercie strzelanie do ludzi. Szokujące śledztwo
Włoska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie doniesień o tzw. "snajperskich safari" podczas wojny w Bośni w latach 90. Według ustaleń śledczych, obywatele Włoch, ale też innych krajów, mieli płacić wysokie sumy za możliwość strzelania do cywilów w oblężonym Sarajewie. O sprawie informuje BBC.rybak_fischermann
Komentarze (21)
Gdyby prawo karne nie zostało ustanowione pewnie do dziś morderstwa to byłby chleb powszedni każdego dnia , ludzką naturę ogranicza tylko strach przed kara , człowiek nie jest lepszy od dzikiego zwierzęcia i zwierzę można zastraszyć karą
P.s oglądałem kiedys film, gdzie motyw przewodni byl bardzo podobny. Ale to byl tylko film....pamieta ktos tylul moze? Bogate p----y polowały na ludzi. Może w pewnych środowiskach byly przecieki i dotarły do reżysera, dając mu pomysl na film?